Из подпольного цеха в Липецке вынесли 853 литра поддельного алкоголя

СЕГОДНЯ 15:02 2019-10-25T15:02:06+03:00

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Подпольный спиртзавод нашли в частном секторе в районе Опытной станции в Липецке сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД. Как сообщили в пресс-службе ведомства, цех по производству поддельного алкоголя располагался на втором этаже частного дома.

Внутри имелись станки, оборудование, ингредиенты для производства суррогатного алкоголя и больше 5500 бутылок, которыми был заставлен весь дом и даже гараж. Чтобы далеко не ходить, хозяева оборудовали алкомаркет с витриной в своем же сарае. Всего из дома вынесли 853 литра различного алкоголя без марок.

Подпольный цех с алкоголем в районе Опытной в Липецке.Видео пресс-службы УМВД по Липецкой области

Уголовное дело возбудили по части 6 статьи 171.1 – фальсификация товара. Предпринимателям грозит до 6 лет тюрьмы.

Кроме этого, с 9 по 18 октября в Липецкой области проходило профилактическое мероприятие полиции «Алкоголь». За 10 дней составили 10 протоколов, возбудили 82 административных дела и изъяли из оборота 2790 литров готового алкоголя и 590 литров жидкости со спиртом.

ИСТОЧНИК KP.RU