2019-10-25T16:28:47+03:00
Общество

Экс-директора Нижнего парка в Липецке приговорили к штрафу за взятки

Виталий Лаюров заплатит 300 тыс. штрафа и не будет работать на госслужбе 2 года
Лия МУРАДЬЯН
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Директор парка заплатит штраф за взяткиДиректор парка заплатит штраф за взяткиФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке вынесли приговор бывшему директору «Нижнего парка» Виталию Лаюрову. Напомним, дело возбудили в мае этого года. Директора обвиняли во взятках, которые он брал от предпринимателей за дозволение ставить на территории парка торговые палатки и установку объектов развлечения. В январе он за вознаграждение заключил договор об установке тюбинговой горки.

Брал не только деньгами – один из бизнесменов отремонтировал машину директора, чтобы поставить в парке торговую палатку. Другому предпринимателю пришлось простить чиновнику долг в 50 000 рублей. Всего взяток насчитали на 115 000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе СКР региона, Лаюров во всем сознался еще на стадии предварительного следствия. За взятки лично и через посредника, по части 1 и 2 статьи 290 УК, экс-директора приговорили к штрафу в 300 000 рублей и запретили работать в государственных органах в течение двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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