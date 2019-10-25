Липецк отдаст региону 3 спортшколы олимпийского резерва

СЕГОДНЯ 16:29 2019-10-25T16:38:54+03:00

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В эту пятницу, 25 октября, в Липецком горсовете состоялась комиссия, на которой депутаты решали, нужно ли передать спортивные школы олимпийского резерва в собственость области. Речь идет о спортшколах №5, №10 и №13. Как сообщили в пресс-службе горсовета, там готовят стрелков, легкоатлетов. гребцов, байдарочников и яхтсменов. Эти школы - основные базы для подготовки спортсменов сборной команды региона, а также кандидатов в составы сборных команд РФ.

По словам председателя городского департамента по физической культуре и спорту Олега Токарева, развитие спорта высших достижений не относится к прямым полномочиям местных органов. Мэрия предлагает передать спортшколы области. На региональном уровне есть возможность улучшить материально-техические условия и финансирование тренировочного процесса.

Парламентарии поддержали предложение городской администрации. Окончательное решение примут на сессии, которая состоится 29 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU