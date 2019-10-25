2019-10-25T16:38:54+03:00
Общество

Липецк отдаст региону 3 спортшколы олимпийского резерва

Окончательное решение депутаты примут на ближайшей сессии
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Окончательное решение депутаты примут на ближайшей сессииОкончательное решение депутаты примут на ближайшей сессииФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В эту пятницу, 25 октября, в Липецком горсовете состоялась комиссия, на которой депутаты решали, нужно ли передать спортивные школы олимпийского резерва в собственость области. Речь идет о спортшколах №5, №10 и №13. Как сообщили в пресс-службе горсовета, там готовят стрелков, легкоатлетов. гребцов, байдарочников и яхтсменов. Эти школы - основные базы для подготовки спортсменов сборной команды региона, а также кандидатов в составы сборных команд РФ.

По словам председателя городского департамента по физической культуре и спорту Олега Токарева, развитие спорта высших достижений не относится к прямым полномочиям местных органов. Мэрия предлагает передать спортшколы области. На региональном уровне есть возможность улучшить материально-техические условия и финансирование тренировочного процесса.

Парламентарии поддержали предложение городской администрации. Окончательное решение примут на сессии, которая состоится 29 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экс-директора Нижнего парка в Липецке приговорили к штрафу за взятки
Липчане выберут, каким станет парк Победы
Из подпольного цеха в Липецке вынесли 853 литра поддельного алкоголя
Игорь Артамонов вручил первый «губернаторский миллион»
Липчанка не попала на обложку журнала Playboy и собирает голоса
В Липецке в работу автобусов №34 и №353 внесли изменения
Турфирма в Липецке обманула отдыхающих на полмиллиона рублей
Образовательные проекты «Деловой среды» признаны лучшими практиками по развитию предпринимательства
Мэрия: средняя зарплата в Липецке более 42 000 р. в месяц – прирост 111%
Легковушка застряла на рельсах в Липецке
В Липецке женщина с ребенком на «Опеле» вылетела в кювет
В Липецкой области заложен первый камень завода «Сингента»
Столб с проводами в Липецке угрожающе повис над рельсами и мешает трамваям
Под Липецком закроют склады с куриным пометом, после жалоб на недомогание