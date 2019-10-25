2019-10-25T17:13:16+03:00
Происшествия

Липчанина будут судить за попытку украсть вещи из магазина

Житель Липецка, видимо, захотел обновить гардероб
Юлия КЛЮЕВА
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Уголовное дело передано в судУголовное дело передано в судФото: Юлия КЛЮЕВА
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В суд Липецка направлено уголовное дело в отношении 23-летнего жителя города. Парня обвиняют в покушении на кражу.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, молодой человек пришел в один из магазинов, что находится в ТРЦ по улице Катукова областного центра. Липчанин взял джинсы и свитер общей стоимостью 2800 рублей и пошел в примерочную. Там он спрятал вещи в рюкзак, после чего пошел прочь из магазина, ни копейки не заплатив. Однако, юный воришка не смог осуществить свой план. На выходе его задержали сотрудники.

Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.158 УК РФ "Покушение на кражу". Его с утвержденным обвинительным актом направили в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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