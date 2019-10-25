Узбекистанца, ремонтировавшего под Липецком дорогу без разрешения, оштрафуют

СЕГОДНЯ 17:37 2019-10-25T17:37:41+03:00

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В Липецкой области выявлено нарушение, связанное с трудовой деятельностью иностранного лица на территории РФ. Так, на трассе М-4 Дон ремонтом дороги занимался гражданин Узбекистана у которого не было разрешения на работу.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, согласно федеральному законодательству, работодатель может привлекать к работе иностранцев при наличии соответствующего разрешения. А иностранный гражданин может трудиться, если он достиг 18 лет и у него есть разрешение на работу или патент. Получить разрешительные документы можно в территориальном органе федерального органа исполнительной власти в сфере миграции.

Так, в отношении правонарушителя возбудили административное дело по ч.1 ст.18.10 КоАП РФ "Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ". Узбекистанцу грозит от 2 до 5 тыс. рублей штрафа. Также статья предусматривает наказание в виде выдворения за пределы страны.

ИСТОЧНИК KP.RU