СЕГОДНЯ 18:12 2019-10-25T18:12:17+03:00

В одном из районов Липецка, где воруют стройматериалы и мусорят, поставили камеры Фото: кадр с камеры видеонаблюдения

Речь идет о ЖК "Радужный", где многодетным семьям выделили участки под строительство жилья

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В одном из районов Липецка установили видеокамеры. Техника появилась на территории будущего жилого комплекса "Радужный" в Желтых Песках. Напомним, здесь находятся участки, выделенные многодетным семьям под строительство домов.

Как сообщили в пресс-службе городского Управления ГО и ЧС, некоторые липчане начали жаловаться, что на строительных площадках кто-то мусорит. У других будущих новоселов начали исчезать привезенные стройматериалы. Горожане решили не закрывать на это безобразие глаза. Жители областного центра обратились за помощью к руководителям города и области.

По поручению мэра Липецка Евгении Уваркиной, специалисты ГО и ЧС поставили на территории застраиваемого поселка камеры. Видеонаблюдение ведется в режиме онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU