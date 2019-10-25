В субботу в Липецке до +17 градусов и без осадков

СЕГОДНЯ 18:21 2019-10-25T18:21:47+03:00

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В субботу, 26 октября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Ночью и утром местами туман. В темное время суток температура воздуха составит 3-8 градусов тепла.

Днем в регионе от 12 до 17 градусов выше ноля. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет медленно падать и составит 751 мм рт.ст.

В воскресенье, 27 октября, в Липецке переменная облачность. Утром будет пасмурно, но уже днем из-за туч выглянет солнце. Ночью в областном центре около 10 градусов тепла. Днем столбик термометра поднимется до отметки +16 градусов. Ветер юго-западный 11-13 м/с. Атмосферное давление будет стремительно падать и составит 743 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU