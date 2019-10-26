СЕГОДНЯ 15:25 2019-10-26T15:25:37+03:00

В воскресенье в Липецке туманно и до +17 градусов Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В воскресенье, 27 октября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без существенных осадков. Ночью и утром синоптики вновь обещают туман. Спасатели напоминают автомобилистам, что во время этого природного явления нужно быть внимательнее. В тумане кажется, что предметы расположены намного дальше, чем есть на самом деле.

В темное время суток в регионе от 3 до 8 градусов выше ноля. Ветер западный 7-12 м/с. Днем воздух прогреется до +17 градусов. Ветер усилится до 9-14 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 750 мм рт.ст.

С понедельника, 28 октября, температура воздуха в Липецке начнет опускаться. Ночью максимум до 7 градусов тепла. Днем в областном центре около +14. Во второй половине дня синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ветер переменных направлений 12-15 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU