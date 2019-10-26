В Липецкой области подешевело пшено и молоко, но подорожали гречка, помидоры и яйца

СЕГОДНЯ 16:09 2019-10-26T16:09:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалисты Липецкстата рассчитали, как изменились цены на продукты за последние несколько недель. Так, по состоянию на 21 октября в сравнении с предыдущей неделей не изменились цены на говядину - в среднем за 306,94 руб за кг, сливочное масло - 526,99 руб за кг, жирный творог так же стоит в районе 281,09 руб за кг. Не изменилась цена на пшеничную муку - 34,95 руб за кг. Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной все так же стоит около 37,29 руб за кг. А средняя цена хлеба и булочных изделий из пшеничной муки - 50,42 руб за кг. Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта - 45,70 руб за кг.

К 21 октября в Липецкой области в среднем на 3,5% подешевело пшено. На 1,7% упали цены на молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности. На 1,4% - морковь. На 0,5% - на свинину. На 0,8% - на охлажденные и мороженые куры. На 0,7% подешевела колбаса в липецких магазинах.

На 6,4% подорожали помидоры. На 5,4% - крупа гречневая-ядрица. Цены на репчатый лук взлетели в среднем на 3,5%. На огурцы - на 3,2%. На 4,7% подорожал картофель. На 1,6% увеличился в цене десяток куриных яиц.

ИСТОЧНИК KP.RU