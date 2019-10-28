2019-10-28T09:37:27+03:00
Происшествия

Под Липецком у таксиста угнали машину

На преступление пошел ранее судимый житель села Боринское
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком у таксиста угнали машинуПод Липецком у таксиста угнали машинуФото: Юлия КЛЮЕВА
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В минувшие выходные, 26 октября, в отдел полиции Липецка обратился 41-летний водитель такси. В своем заявлении он указал, что днем ранее неизвестный угнал от его дома в селе Боринское автомобиль "Лада-Гранта". По информации УМВД России по Липецкой области, сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого преступника. В угоне подозревают неработающего ранее судимого 49-летнего местного жителя. Мужчину задержали.

Аналогичное преступление произошло 25 октября в Лебедяни. Там с парковки по улице Л.Толстого угнали "ВАЗ-21093", который принадлежит 20-летнему местному жителю. Предполагаемого преступника задержали по "горячим следам". Подозреваемый - 24-летний житель района. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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