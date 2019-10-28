2019-10-28T10:53:21+03:00
Происшествия

В Липецке школьница сорвалась с площадки заброшенной высотки

Ее госпитализировали с многочисленными травмами
Юлия КЛЮЕВА
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Школьницу госпитализировали с травмамиШкольницу госпитализировали с травмамиФото: Юлия КЛЮЕВА
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В минувшее воскресенье, 27 октября, в Липецке случилось несчастье. С высоты упала 15-летняя девочка. Происшествие случилось на территории рембазы в Военном городке около 16.30.

Как стало известно "КП-Липецк", в том районе прогуливалась компания подростков. Одна из девочек решила изучить высотное заброшенное здание. Через некоторое время друзья пошли ее искать, так как потеряли школьницу из виду. И вдруг увидели ее лежащую на полу. Несчастная пролетела с 6 на 5 этаж. Ребята тут же вызвали скорую помощь. Девочку госпитализировали с многочисленными травмами.

- Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка, - прокомментировала ситуацию врио начальника пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольга Снежкова. - Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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