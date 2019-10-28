2019-10-28T11:26:45+03:00
Происшествия

В Липецке судили контрабандиста, привезшего в город более 12000 пачек сигарет

Липчанина приговорили к 300 тыс. рублей штрафа
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке судили контрабандиста, привезшего в город более 12000 пачек сигаретВ Липецке судили контрабандиста, привезшего в город более 12000 пачек сигаретФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке судили 29-летнего местного жителя. Мужчину обвинили в совершении преступления по п. "б" ч.6 ст.171.1 УК РФ "приобретение, хранение и перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере".

Так, подсудимый в период с сентября по ноябрь прошлого года приобрел у некоторых лиц 80 565 пачек немаркированных табачных изделий на сумму 3 494 571 руб. При этом документов, подтверждающих легальность производства и оборота продукции, у продавцов не оказалось. На своем автомобиле мужчина перевез из Витебска в Липецк 12 290 пачек, чтобы после продать. Он хранил товар в гараже.

Как сообщили в этот понедельник, 28 октября, в пресс-службе областной прокуратуры, Правобережный районный суд Липецка признал горожанина виновным в совершении преступления. Контрабандиста приговорили к 300 тыс. рублей штрафа в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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