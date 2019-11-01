Под Липецком автобус, отцепившись от грузовика, едва не протаранил дом

СЕГОДНЯ 12:32 2019-11-01T14:14:07+03:00

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Накануне, 31 октября, в Липецкой области произошла авария. В Чаплыгине недалеко от пожарной части автобус едва не врезался в дом. Как стало известно "КП-Липецк" из источников, в ДТП никто не пострадал.

Фото Олеся Шубина

- Автобус вез грузовик, который ехал по главной дороге в сторону Липецка, совершал поворот на жесткой сцепке - рассказала свидетельница происшествия Олеся. - При совершении маневра конструкция не выдержала, и автобус протаранил забор, погнул газовую трубу.

Фото Олеся Шубина

По словам Олеси, еще несколько сантиметров и транспорт бы врезался в жилой дом - помешала газовая труба. Точную причину аварии предстоит определить автоинспекторам. Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

Фото Олеся Шубина

ИСТОЧНИК KP.RU