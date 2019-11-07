Липчанин донес на друзей, которые отказались с ним выпить и переночевать

СЕГОДНЯ 12:16 2019-11-07T12:16:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Отказ от попойки в Липецке обернулся ложным доносом и уголовным делом. Под статью попал обиженный хозяин дома, с которым не захотели выпить и переночевать. Согласно материалам дела, липчанин уговаривал друзей остаться, но те не стали продолжать банкет и ушли. От обиды, мужчина позвонил в полицию и заявил, что приятели пробрались в его дом, избили и ограбили.

В ходе проверки доносчика быстро раскусили и вскоре он сам стал фигурантом уголовного дела о заведомо ложном доносе – часть 2 статьи 306 УК. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина во всем сознался и пытался оправдаться тем, что был пьян. Доносчику грозило до двух лет тюрьмы, в итоге его приговорили к штрафу в 100 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU