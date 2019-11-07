2019-11-07T14:25:16+03:00
Происшествия

Липчанина, который расстрелял знакомого из автомата, приговорили к 11.5 годам

Суд учел, что у чаплыгинского стрелка трое детей и слабое здоровье
Лия МУРАДЬЯН
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Чаплыгинскому стрелку вынесли приговорЧаплыгинскому стрелку вынесли приговорФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Чаплыгинском районе Липецкой области вынесли приговор 36-летнему стрелку, который расстрелял из автомата местного «криминального авторитета». Напомним, дерзкое убийство произошло ноябре прошлого года. Стрелок позвонил в квартиру к 44-летнему мужчине, когда тот открыл дверь, убийца выпустил в него 9 пуль и шел. Автомат закопал в поле.

В январе 2019 года его задержали. 1 ноября присяжные признали его виновным в убийстве, незаконном хранении огнестрельного оружия и в его изготовлении. Как сообщили в пресс-службе областного суда, при назначении наказания суд учел явку с повинной, состояние здоровья осужденного и наличие троих малолетних детей.

В итоге стрелка приговорили к 11.5 годам в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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