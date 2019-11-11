2019-11-11T09:40:00+03:00
Происшествия

В Липецкой области пропала нуждающаяся в помощи пенсионерка

Женщина ушла в Даноквском районе 9 ноября
Лия МУРАДЬЯН
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Пропала пенсионеркаПропала пенсионеркаФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В Липецкой области родственники, полиция и волонтеры ищут пропавшую без вести Брусникину Любовь Ивановну. Как сообщает «Поиск пропавших детей», 70-летняя женщина ушла в селе Политово Данковского района в субботу, 9 ноября, и не вернулась. Последний раз пенсионерку видели вечером в 18.00.

Волонтеры предупреждают, что женщина может быть дезориентирована и нуждаться в помощи.

Приметы Брусникиной: рост 160-165 см., худощавого телосложения, волосы каштановые с проседью, глаза серые.

Была одета: темно-зеленое болоньевое пальто, вишневая вязаная шапка и черные войлочные сапоги.

Просьба ко всем, кто видел Любовь Ивановну после исчезновения, знает о месте ее нахождения или обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, в (905) 681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронную почту ppdlip@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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