Под Липецком сбили школьницу на пешеходном переходе – ребенок в больнице

СЕГОДНЯ 09:54 2019-11-11T09:54:31+03:00

За три дня на дорогах области в 15 ДТП пострадали 17 человек и двое погибли

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ДТП с участием ребенка случилось в пятницу, 8 ноября, в городе Грязи Липецкой области. Там на улице Воровского в 7.30 утра ВАЗ сбил спешащую в школу 11-летнюю девочку. По данным ГИБДД, ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу, но 28-летний водитель «четырнадцатой» не остановился. Девочку увезли в больницу. В тот же день

В тот же день в Грязях пострадал еще один пешеход. На улице Набережной 60-летний водитель «Шевроле» сбил на «зебре» 33-летнюю женщину, которая также попала в больницу.

Еще она крупная авария произошла в то утро в Задонском районе. В 11.00 на трассе Орел – Тамбов 30-летний водитель «Форда» угодил под грузовик «МАН», за рулем которого был 37-летний мужчина. От удара легковушка превратилась в груду металла, водитель в больнице. По предварительной версии, он не уступил дорогу грузовику.

В самом Липецке 9 ноября пострадал 35-летний мотоциклист. Мужчина не справился с управлением на Заводской площади и мотоцикл перевернулся. Байкера и его 34-летнего пассажира увезли в больницу.

Всего за прошедшие трое суток, с 8 по 10 ноября, на дорогах Липецкой области в 15 ДТП пострадали 17 человек и двое погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU