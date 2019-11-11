МЧС предупреждает: в Липецке и области сильный туман

СЕГОДНЯ 10:50 2019-11-11T10:52:15+03:00

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Спасатели предупреждают липчан о сильном тумане. В этот понедельник, 11 ноября, в ближайшие 1-3 часа ожидается туман с видимостью менее 500 метров. Жителей Липецка и области просят быть осторожнее на дорогах.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, водителям лучше воздержаться от поездки в тумане. Если все-таки нужно сесть за руль, следует значительно снизить скорость. В условиях плохой видимости скорость может составлять как 20, так и 5 км/ч. Существует такое правило - скорость движения автомобиля должна быть меньше половины показателя расстояния видимости. То есть если видимость около 20 метров, то скорость не больше 10 км/ч.

Напомним, в тумане кажется, что предметы расположены намного дальше, чем на самом деле. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

ИСТОЧНИК KP.RU