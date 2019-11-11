2019-11-11T11:39:26+03:00
Общество

За неделю автоинспекторы эвакуировали в Липецке 42 машины

185 водителей оставили свои автомобили в неположенном месте
Юлия КЛЮЕВА
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За прошедшую неделю автоинспекторы выявили 185 нарушений правил парковки в Липецке. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД России, 42 автомобиля пришлось отправить на специализированную стоянку, так как водителей не оказалось на месте. А по всем фактам вынесены постановления по делам об административных правонарушениях. Напомним, что за нарушение правил остановки или стоянки водителю придется заплатить, согласно законодательству, штраф до 5 тыс. рублей.

Кстати, липчане стали более ответственно относиться к выбору стоянки для своих автомобилей. Так, за неделю до этого сотрудники ГИБДД выявили 251 нарушение правил парковки. А эвакуировали 45 машин. 182 случая зафиксировали уличные камеры видеонаблюдения. 69 нарушителей автоинспекторы поймали по время патрулирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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