В Липецке на трассе лоб в лоб столкнулись иномарки

СЕГОДНЯ 12:01 2019-11-11T12:01:25+03:00

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Этим утром, 11 ноября, на окраине Липецка произошла серьезная авария. На окружном шоссе в районе Сырского Рудника лоб в лоб столкнулись две иномарки. Фотография с места происшествия появилась в группе Вконтакте "ЧП 48 Липецк".

Группа Вконтакте "ЧП 48 Липецк"Фото: Скриншот сайта

Обе легковушки получили серьезные повреждения. У одного автомобиля передняя часть "всмятку". От удара вылетело лобовое стекло. Второй машине повезло больше, но ремонт явно обойдется в кругленькую сумму. Информация о пострадавший уточняется.

Кстати, спасатели предупредили липчан о сильном тумане в ближайшие часы. Видимость - менее 500 метров. Сотрудники регионального МЧС рекомендуют жителям Липецка и области воздержаться от поездок. В случае происшествия обращаться по номеру "112".

ИСТОЧНИК KP.RU