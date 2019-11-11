В Липецке задержали педофила, надругавшегося над 4-летним мальчиком

СЕГОДНЯ 12:22 2019-11-11T12:49:33+03:00

Следователь ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу Фото: Юлия КЛЮЕВА

Злодей во всем признался, а также сообщил, что делал это не в первый раз

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В Липецке задержали педофила. О чудовищном преступлении стало известно в этот понедельник, 11 ноября. Жертвой 26-летнего липчанина, проживающего на 15 микрорайоне, стал 4-летний малыш. Семья проживает по соседству.

Как стало известно "КП-Липецк", неладное заподозрила бабушка. Она обратилась в правоохранительные органы. Ее опасения подтвердились.

- Возбуждено уголовное дело по п.б ч.4 ст.132 "Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего, находящегося в силу своего возраста в бесмпомощном состоянии", - сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Липецкой области Юлия Кузнецова. - В настоящее время следователь ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Если вина липчанина будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Кстати, злодей признался в содеянном, а также сообщил еще о нескольких подобных фактах.

ИСТОЧНИК KP.RU