В Липецке задержали педофила, надругавшегося над 4-летним мальчиком
В Липецке задержали педофила. О чудовищном преступлении стало известно в этот понедельник, 11 ноября. Жертвой 26-летнего липчанина, проживающего на 15 микрорайоне, стал 4-летний малыш. Семья проживает по соседству.
Как стало известно "КП-Липецк", неладное заподозрила бабушка. Она обратилась в правоохранительные органы. Ее опасения подтвердились.
- Возбуждено уголовное дело по п.б ч.4 ст.132 "Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего, находящегося в силу своего возраста в бесмпомощном состоянии", - сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Липецкой области Юлия Кузнецова. - В настоящее время следователь ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Если вина липчанина будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Кстати, злодей признался в содеянном, а также сообщил еще о нескольких подобных фактах.
ИСТОЧНИК KP.RU