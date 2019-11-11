В Липецке спасатели вытащили упавшего в овраг мужчину

СЕГОДНЯ 13:14 2019-11-11T13:14:33+03:00

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В Липецке спасатели достали человека из оврага. ЧП случилось минувшим вечером, 10 ноября, в районе поселка Дачный. В 21.00 спасателям поступило сообщение о мужчине, который не мог выбраться из оврага на улице Ладынина.

Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, 54-летний мужчина упал с обочины дороги в овраг высотой 3.5 метра. При падении человек получил травмы и самостоятельно выбраться уже не мог. Прибывшие на место спасатели спустились в овраг, подняли пострадавшего на носилках и передели подъехавшим на место медикам «скорой».

Кроме этого, по данным диспетчерской службы города, с 8 по 10 ноября в Липецке сбили трех пешеходов: одни пострадал в воскресенье утром на «зебре» на улице Московской, другие попали под колеса вне переходов на улицах Баумана и Белянского. Последний пешеход, к несчастью, скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU