2019-11-11T13:32:24+03:00
Происшествия

Иномарка и «Лада» не разъехались в полдень в Липецке

Авария случилась на улице Механизаторов [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Серьезная авария произошла в этот понедельник, 11 ноября, на улице Механизаторов в Липецке. Там рядом с исправительным учреждением, на подъезде к пешеходному переходу около 12.00 столкнулись «Фольксваген Джетта» и «Лада Гранта».

ДТП на Мезанищаторов.Столкнулись "Фольксваген" и ВАЗ

По словам очевидцев, «Фольксваген» двигался вверх со стороны улицы 50 лет НЛМК, в этот момент, сразу за подъемом, водитель «Лады» пытался выполнить разворот. Водитель легковушки не убедился в безопасности маневра и получил удар в бок. Что произошло на самом деле и кто виноват, предстоит разобраться автоинспекторам.

Автомобили получили значительные повреждения, на иномарке разбились фары. Несмотря на это авария, к счастью, обошлась без пострадавших. Тем не менее, ДТП вызвало небольшой затор на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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