2019-11-11T14:06:25+03:00
Происшествия

Из двухэтажного особняка под Липецком сделали элитную нарколабораторию

Фазенда с оптовым производством располагалась в Грязях [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Элитную, во всех смыслах, нарколабораторию нашли сотрудники полиции в Липецкой области. Целая фазенда по производству конопли и наркотиков из нее располагалась в Грязинском районе. По данным полиции, двое мужчин, 39 и 47 лет, купили двухэтажный особняк специально для производства наркотиков.

На нескромной площади никто не жил – все помещения были переоборудованы под лабораторию для выращивания конопли и производства конечного продукта. Причем выращивали не обычную коноплю, а элитных сортов.

Элитная нарколаборатория в особняке.Виде пресс-службы УМВД по Липецкой области

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, при осмотре дома и автомобиля во дворе, нашли более 3.5 кг марихуаны и около 600 кустов конопли. Работали наркодилеры по последнему слову техники – готовый элитный продукт раскладывали по пакетам и фасовали с помощью специального оборудования. Продавали наркотики оптом, через мобильное приложение путем закладок.

Теперь за сбыт наркотиков в крупном размере фигурантам грозит до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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