В Липецке наградили ветеранов ОМОНа

СЕГОДНЯ 14:53 2019-11-11T14:53:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке ветераны организация ОМОН Управления Росгвардии региона отметили юбилей со дня образования. Отметим, что ветеранскую организацию ОМОН создали 9 ноября 2009 года.

Тождественное собрание ветеранов прошло на базе ОМОН. Помимо ветеранов, в нем также приняли участие начальник Управления Росгвардии по Липецкой области полковник полиции Александр Овсянников, командир ОМОН полковник полиции Евгений Ноздреватых, председатель совета ветеранов Игорь Лаврентьев, руководитель организации Григорий Душкин и личный состав Отряда.

10-лет ветеранской организации ОМОН в ЛипецкеФото: Росгвардия.

– Сегодня ветеранская организация является помощником и активным участником в решении задач, стоящих перед подразделением, – отметил начальник Управления Александр Овсянников. – Большой профессиональный и жизненный опыт ветеранов спецподразделения незаменим для воспитания новых поколений защитников правопорядка.

Григорий Душкин рассказал об участии ветеранов в служебной деятельности ОМОН, социальной защите и нравственном воспитании молодых сотрудников.

Активных участников организации наградили почетными грамотами, благодарностями и ценными подарками. Также присутствующие почтили память погибших сослуживцев минутой молчания и возложили цветы в Зале боевой славы Отряда.

ИСТОЧНИК KP.RU