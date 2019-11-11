Директор управляющей компании под Липецком получил условный срок за растрату

СЕГОДНЯ 16:44 2019-11-11T16:44:25+03:00

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В Данковском районе Липецкой области вынесли приговор генеральному директору местной управляющей компании. Его признали виновным в присвоении денег ООО в крупном размере.

Согласно материалам дела, гендиректор в течение года, с июня 2017 по июль 2018, переводил деньги со счета управляющей компании на карту своего приятеля. После он снимал эти средства и тратил на себя. Таким путем за год он обналичил 280 000 рублей.

В августе 2018 года управляющая компания разорилась и закрылась не без помощи директора. Уголовное дело тогда возбудили по части 3 статьи 160 УК. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на суде директор во всем сознался. В итоге его приговорили к двум годам условно.

ИСТОЧНИК KP.RU