Липчане обсудят, нужно ли в городе строить мечеть

СЕГОДНЯ 18:01 2019-11-11T18:08:16+03:00

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В четверг, 14 ноября, липчан приглашают на публичные слушания. Горожане обсудят, стоит ли в Липецке строить мечеть на участке по адресу: улица З. Космодемьянской, 222. Мероприятие начнется в 15.00 в доме №1 по улице Театральная. Липчан просят пройти в конференц-зал, 418 кабинет. Регистрация участников собрания стартует в 14.30.

С информационными материалами липчане могут ознакомиться в период проведения публичных слушаний в департаменте градостроительства и архитектуры администрации города, в 212 кабинете. Слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – религиозное использование проходят с 8 по 29 ноября. Свои предложения и замечания по проекту решения нужно успеть подать до 20 ноября. Телефон для справок 23-97-89.

ИСТОЧНИК KP.RU