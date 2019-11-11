Под Липецком сгорел дом: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 18:41 2019-11-11T18:41:57+03:00

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В этот понедельник, 11 ноября, в Липецкой области случился пожар. В 16.05 спасателям поступило сообщение о загорании в доме, что находится в селе Александровка Добринского района.

К месту происшествия выехали 4 пожарно-спасательных отделения. Когда пожарные прибыли к дому, он уже полыхал. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, огонь уничтожил сгораемые конструкции дома по всей площади. Есть пострадавшие. Причины пожара устанавливают специалисты.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Также спасатели рекомендуют липчанам не игнорировать правила пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит не только сохранность имущества, но и жизнь людей.

ИСТОЧНИК KP.RU