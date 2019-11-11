2019-11-11T18:54:45+03:00
Общество

Во вторник в Липецке тепло: до +11 градусов, местами туман

В среду станет холоднее
Юлия КЛЮЕВА
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Еще на 1 день в Липецке задержится теплоЕще на 1 день в Липецке задержится теплоФото: Юлия КЛЮЕВА
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Во вторник, 12 ноября, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, без существенных осадков. Ночью местами туман. Температура воздуха составит 2-7 градусов выше ноля. Ветер южный с переходом на западный 5-10 м/с.

В светлое время суток в регионе довольно тепло. Столбик термометра поднимется до отметки +11 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 751 мм рт.ст.

В среду, 13 ноября, в Липецке будет солнечно, но уже прохладнее. Ночью около 1 градуса мороза. Днем прогреется до 5 градусов тепла. Ветер юго-восточный 4-6 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 761 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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