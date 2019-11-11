2019-11-11T19:06:43+03:00
Общество

Во вторник 17 улиц Липецка останутся без света, 10 - без воды

Подвоз воды по заявкам жителей
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане останутся без света и водыЛипчане останутся без света и водыФото: Юлия КЛЮЕВА
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Во вторник, 12 ноября, в некоторых домах Липецка отключат свет и воду. На инженерных сетях проведут ремонтные работы. С 9 утра до 5 часов вечера без электроснабжения останутся жители улиц Энергетическая, Дарвина, Чапаева, Димитрова, Красная, Студеновская, Школьная, Ракитная, Кирова, Сокольская, Ленина, Покровская, Жемчужная, Провинциальная, 20 Партъезда, Листопадная, Провинциальная.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по адресам: улицы Бабушкина, С. Тянь-Шанского, Богатырская, Брестская, переулок Чугунный, Былинная, Хабарова; Пирогова, переулок Ростовский, Бардина.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. Подробную информацию об отключениях можно получить в диспетчерской по телефонам: 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU

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