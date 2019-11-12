Под Липецком подросток угнал машину у пенсионера

СЕГОДНЯ 09:01 2019-11-12T09:03:29+03:00

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За минувшие сутки, 11 ноября, в Липецкой области поймали двоих автоугонщиков. Один из них лишил автомобиля 18-летнего парня. Молодой человек заявил, что его «ВАЗ-2106» пропал ночью 6 ноября от дома на улице Волгоградской. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, подозреваемого задержали в тот же день, им оказался 26-летний житель города.

Еще один угон раскрыли в поселке Лев-Толстой. Там 10 ноября от дома по улице Железнодорожной у 62-летнего пенсионера угнали «ВАЗ-21053». Под подозрение попал несовершеннолетний житель поселка.

А в Добринском районе раскрыли кражу из машины, которая произошла еще 4 октября. Тогда в селе Пушкино из «семерки» вытащили сабвуфер и усилитель. Вором оказался 23-летний житель того же района.

ИСТОЧНИК KP.RU