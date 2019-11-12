Полярные медведи и волшебный олень – мэр показала новогодние украшения Липецка

СЕГОДНЯ 09:52 2019-11-12T10:08:05+03:00

Как украсят Липецк к Новому году Фото: Лия МУРАДЬЯН

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Мэр Липецка Евгения Уваркина анонсировала, как будут выглядеть и где стоять будущие новогодние украшения города. Часть из них она показала на своей странице в Instagram.

Новогоднее украшение ЛипецкаФото: Instagram.com

Например, площадь у спорткомплекса «Звездный» украсят фигуры полярных медведей. В Быхановом саду снова появится олень, только в новогодний – волшебный и светящийся.

Новогоднее украшение ЛипецкаФото: Instagram.com

– Надеемся горожане будут беречь новогоднюю сказку, которую мы стараемся создать, – написала Евгения Уваркина.

Новогоднее украшение ЛипецкаФото: Instagram.com

Напомним, что в сентябре в Быхановом саду вандалы уже ломали скульптуру оленя из прутьев. Остается надеяться, что светящегося оленя не тронут. Кстати, кроме оленя, над аллеями Быханова сада будут висеть сотни гирлянд.

Новогоднее украшение ЛипецкаФото: Instagram.com

Главная елка на площади Петра Великого, судя по анонсу, будет увешана золотистыми и желтыми игрушками.

ИСТОЧНИК KP.RU