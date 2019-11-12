Полярные медведи и волшебный олень – мэр показала новогодние украшения Липецка
Мэр Липецка Евгения Уваркина анонсировала, как будут выглядеть и где стоять будущие новогодние украшения города. Часть из них она показала на своей странице в Instagram.
Новогоднее украшение ЛипецкаФото: Instagram.com
Например, площадь у спорткомплекса «Звездный» украсят фигуры полярных медведей. В Быхановом саду снова появится олень, только в новогодний – волшебный и светящийся.
Новогоднее украшение ЛипецкаФото: Instagram.com
– Надеемся горожане будут беречь новогоднюю сказку, которую мы стараемся создать, – написала Евгения Уваркина.
Новогоднее украшение ЛипецкаФото: Instagram.com
Напомним, что в сентябре в Быхановом саду вандалы уже ломали скульптуру оленя из прутьев. Остается надеяться, что светящегося оленя не тронут. Кстати, кроме оленя, над аллеями Быханова сада будут висеть сотни гирлянд.
Новогоднее украшение ЛипецкаФото: Instagram.com
Главная елка на площади Петра Великого, судя по анонсу, будет увешана золотистыми и желтыми игрушками.
ИСТОЧНИК KP.RU