2019-11-12T10:08:05+03:00
Общество

Полярные медведи и волшебный олень – мэр показала новогодние украшения Липецка

Евгения Уваркина надеется, что вандалы не тронут новогодние фигуры
Лия МУРАДЬЯН
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Как украсят Липецк к Новому годуКак украсят Липецк к Новому годуФото: Лия МУРАДЬЯН
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Мэр Липецка Евгения Уваркина анонсировала, как будут выглядеть и где стоять будущие новогодние украшения города. Часть из них она показала на своей странице в Instagram.

Новогоднее украшение Липецка Фото: Instagram.com

Новогоднее украшение ЛипецкаФото: Instagram.com

Например, площадь у спорткомплекса «Звездный» украсят фигуры полярных медведей. В Быхановом саду снова появится олень, только в новогодний – волшебный и светящийся.

Новогоднее украшение Липецка Фото: Instagram.com

Новогоднее украшение ЛипецкаФото: Instagram.com

– Надеемся горожане будут беречь новогоднюю сказку, которую мы стараемся создать, – написала Евгения Уваркина.

Новогоднее украшение Липецка Фото: Instagram.com

Новогоднее украшение ЛипецкаФото: Instagram.com

Напомним, что в сентябре в Быхановом саду вандалы уже ломали скульптуру оленя из прутьев. Остается надеяться, что светящегося оленя не тронут. Кстати, кроме оленя, над аллеями Быханова сада будут висеть сотни гирлянд.

Новогоднее украшение Липецка Фото: Instagram.com

Новогоднее украшение ЛипецкаФото: Instagram.com

Главная елка на площади Петра Великого, судя по анонсу, будет увешана золотистыми и желтыми игрушками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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