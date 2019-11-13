Ургант поздравил липчан с налоговыми отчислениями Владимира Лисина

СЕГОДНЯ 09:42 2019-11-13T09:42:22+03:00

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Вечером 12 ноября известный телеведущий Иван Ургант в эфире «Первого канала» поздравил липчан с налоговыми отчислениями, которые накануне заплатил Владимир Лисин. Напомним, владелец НЛМК заплатил НДФЛ по месту прописки, в Липецке, и стал крупнейшим налогоплательщиком в России. Оплаченная им сумма составила 75% всех поступлений подоходного налога в стране.

– Если вы не знаете, гигантские налоговые отчисления заплатил гражданин России, владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, – начал программу Иван Ургант. – 1 млрд. 100 млн. рублей.

Затем ведущий «Вечернего Урганта» сказал, что в связи с этим теперь в Липецке «народные гулянья и солнце выглянуло из-за туч». Но сразу добавил, что солнца в Липецке все равно не было видно из-за дыма металлургического комбината.

Также Ургант пошутил на тему того, что творилось в этот момент в налоговой, когда «липецкий князь Владимир» пришел с такой суммой, например, сотрудники инспекции на месяц попрощались с семьями – собирали счеты, потому что калькуляторы у них рассчитаны только на трехзначные числа.

– Так что поздравляем Липецкую область с такими налогами и Россию, – сказал ведущий и уточнил, что Липецк – это в России.

ИСТОЧНИК KP.RU