2019-11-13T09:42:22+03:00
Общество

Ургант поздравил липчан с налоговыми отчислениями Владимира Лисина

«В Липецке народные гулянья и солнце вышло из-за туч»
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Ургант поздравил липчан с налогами ЛисинаУргант поздравил липчан с налогами ЛисинаФото: с сайта Первого канала.
Изменить размер текста:

Вечером 12 ноября известный телеведущий Иван Ургант в эфире «Первого канала» поздравил липчан с налоговыми отчислениями, которые накануне заплатил Владимир Лисин. Напомним, владелец НЛМК заплатил НДФЛ по месту прописки, в Липецке, и стал крупнейшим налогоплательщиком в России. Оплаченная им сумма составила 75% всех поступлений подоходного налога в стране.

– Если вы не знаете, гигантские налоговые отчисления заплатил гражданин России, владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, – начал программу Иван Ургант. – 1 млрд. 100 млн. рублей.

Затем ведущий «Вечернего Урганта» сказал, что в связи с этим теперь в Липецке «народные гулянья и солнце выглянуло из-за туч». Но сразу добавил, что солнца в Липецке все равно не было видно из-за дыма металлургического комбината.

Также Ургант пошутил на тему того, что творилось в этот момент в налоговой, когда «липецкий князь Владимир» пришел с такой суммой, например, сотрудники инспекции на месяц попрощались с семьями – собирали счеты, потому что калькуляторы у них рассчитаны только на трехзначные числа.

– Так что поздравляем Липецкую область с такими налогами и Россию, – сказал ведущий и уточнил, что Липецк – это в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На трассе «Дон» под Липецком «Газель» влетела в МАН
В Липецке лихач на «БМВ» во время дрифта разбил две машины и скрылся
В среду в Липецке до +8 градусов, местами туман
Липчанка потребовала лишить дочь родительских прав на Первом канале
За неделю в Липецке и области почти 4 тыс. человек заболели ОРВИ
Прокуратура: Россельхознадзор не следит за запущенными землями в Липецкой области
На площади Петра Великого в Липецке ставят новогоднюю елку
В субботу в Липецке изменится расписание пяти трамвайных маршрутов
Игорь Артамонов: «Тепло в дома будет подаваться без сбоев»
Липецкие автоинспекторы вышли на рейд по пешеходным переходам
Проект, по которому в районе НЛМК должны появиться высотки, пересмотрят
Под Липецком из интерната пропал 14-летний подросток
За один вечер в Липецке сбили трех пешеходов – всех на «зебре»
В Липецке дети нашли возле школы убитую собаку с дротиком
Из-за поврежденных столбов липчане остались без света
Под Липецком вор вынес из офиса сейф с 250 рублями
За ночь в Липецкой области сгорели 5 автомобилей
В среду из-за шествия в Липецке запретят продавать алкоголь
Под Липецком подросток на мопеде влетел в «ГАЗ»