2019-11-13T10:22:14+03:00
Происшествия

На трассе «Дон» под Липецком «Газель» влетела в МАН

Водитель грузового «ГАЗа» попал в больницу
Лия МУРАДЬЯН
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Водитель в больницеВодитель в больницеФото: Лия МУРАДЬЯН
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Авария с участием двух грузовиков произошла рано утром 12 ноября на трассе М-4 «Дон» в Задонском районе Липецкой области. Там в 4.40 утра столкнулись «ГАЗ-2834» и «МАН». По данным ГИБДД, за рулем грузовой «Газели» был 22-летний парень, он выбрал небезопасную дистанцию и въехал в фуру, которая двигалась впереди. За рулем «МАНа» был 48-летний водитель.

В результате сильного удара водитель «ГАЗа» получил различные травмы, с месте его увезли на «скорой» в больницу Задонского района.

Кроме этого за стуки в регионе зарегистрировали 22 аварии без пострадавших. За то же время на дорогах зафиксировали 1475 нарушений ПДД. Из них 1015 превышений скорости и 43 случая неиспользования ремней безопасности. Также автоинспекторы остановили 7 нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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