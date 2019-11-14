Под Липецком девушка украла у банкомата чужие 100000 рублей

СЕГОДНЯ 10:07 2019-11-14T10:07:42+03:00

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В начале августа этого года у мужчины украли с банковской карты крупную сумму денег. Это произошло в Ельце. Пострадавший тут же обратился в полицию. В этот четверг, 14 ноября, в пресс-службе регионального УМВД сообщили, что преступление раскрыто.

Так, 4 августа мужчина пытался снять 100 тыс. рублей в одном из банкоматов города. Он ждал, когда машина выдаст ему деньги, однако, этого не произошло. Нетерпеливый местный житель решил, что аппарат неисправен и ушел. Через некоторое время к банкомату подошла девушка. А вот ей удача улыбнулась. Она увидела деньги и, видимо, забыв от счастья о неотвратимости наказания, взяла их и ушла. А владельцу карты сразу пришло смс-оповещение о произведенной операции.

Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража". Правоохранители задержали 20-летнюю неработающую местную жительницу - предполагаемую участницу преступления. Максимальное наказание по данной статье - до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU