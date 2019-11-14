В Липецке на чиновника мэрии напал предприниматель, киоск которого снесли

СЕГОДНЯ 10:44 2019-11-14T10:44:56+03:00

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В прошедшую среду, 13 ноября, в здание управления потребительского рынка в Липецке ворвался мужчина. Всем своим видом он показывал, что очень недоволен. Горожанин ругался матом и даже бросился на одного из сотрудников управления. Его коллегам даже пришлось вызвать полицию. Правоохранители задержали агрессивного мужчину.

Оказалось, предпринимателя взбесило, что снесли его киоск. Как сообщили в пресс-службе мэрии, эта торговая точка была установлена незаконно. По словам и.о. начальника управления Алексея Ларина, заявление в полицию уже готовят. Чиновники будут настаивать, чтобы в ситуации детально разобрались, а нападавшего привлекли к ответственности.

Напомним, что борьба с незаконно установленными объектами ведется в Липецке не первый год. В 2019 году ее ужесточили. Из-за этого нерадивые предприниматели, пренебрегающие требованиями закона, негативно реагируют на происходящее.

ИСТОЧНИК KP.RU