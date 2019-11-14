2019-11-14T11:06:06+03:00
Происшествия

В Липецке ищут мужчину, развращавшего школьницу в лифте

Подозреваемый попал в объектив камеры видеонаблюдения [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке ищут мужчину, развращавшего школьницу в лифтеВ Липецке ищут мужчину, развращавшего школьницу в лифтеФото: СУ СК РФ по Липецкой области
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В Липецке ищут подозреваемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетней. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, днем 3 октября 14-летняя девушка возвращалась домой со школы. Всю дорогу за ней следил неизвестный мужчина. Затем он зашел вслед за ней в подъезд дома, что нахоится по улице Крылова, забежал в кабину лифта. Там он совершил в отношении несовершеннолетней развратные действия. Школьница рассказала обо всем родителям, и они подали заявление в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.135 УК РФ "Развратные действия в отношении несовершеннолетней". Мужчину разыскивают. Кстати, злодей попал в объектив уличных камер видеонаблюдения.

Всех, кто узнал этого человека, следователи просят позвонить по телефону 8 (4742) 34-08-10 или 02.

В Липецке ищут мужчину, развращавшего школьницу в лифте.Всех, кто узнал этого человека, следователи просят позвонить по телефону 8 (4742) 34-08-10 или 02

ИСТОЧНИК KP.RU

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