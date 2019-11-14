Пропавшего 14-летнего школьника из Усмани нашли под Воронежем
14-летний Владимир Крюков, пропавший в Липецкой области в выходные, найден. Напомним, школьник ушел из учебного заведения в Усмани в прошлую субботу, 9 ноября. Его искали родители, полиция и волонтеры. В этот четверг, 14 ноября, подростка нашли довольно далеко от дома - в Воронежской области.
- В настоящее время ребенка ждут в Следственном отделе для его опроса, - прокомментировала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Липецкой области Юлия Кузнецова. - Будут устанавливаться причины его побега из дома, а также совершались ли в отношении него противоправные действия.
Напомним, что СКР всегда проводит проверку в отношении пропавших детей, чтобы выяснить условия воспитания, место проживания ребенка, климат в семье.
ИСТОЧНИК KP.RU