Пропавшего 14-летнего школьника из Усмани нашли под Воронежем

СЕГОДНЯ 11:39 2019-11-14T12:33:29+03:00

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14-летний Владимир Крюков, пропавший в Липецкой области в выходные, найден. Напомним, школьник ушел из учебного заведения в Усмани в прошлую субботу, 9 ноября. Его искали родители, полиция и волонтеры. В этот четверг, 14 ноября, подростка нашли довольно далеко от дома - в Воронежской области.

- В настоящее время ребенка ждут в Следственном отделе для его опроса, - прокомментировала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Липецкой области Юлия Кузнецова. - Будут устанавливаться причины его побега из дома, а также совершались ли в отношении него противоправные действия.

Напомним, что СКР всегда проводит проверку в отношении пропавших детей, чтобы выяснить условия воспитания, место проживания ребенка, климат в семье.

ИСТОЧНИК KP.RU