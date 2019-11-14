2019-11-14T12:02:43+03:00
Происшествия

Утром в Липецке на пешеходном переходе сбили 57-летнего мужчину

Липчанина госпитализировали
Юлия КЛЮЕВА
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Пострадавшего госпитализировали с травмамиПострадавшего госпитализировали с травмамиФото: Юлия КЛЮЕВА
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За прошедшие сутки в Липецке случилось 9 механических ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Управления по делам ГО и ЧС. В этот четверг, 14 ноября, ранним утром под колеса автомобиля попал 57-летний мужчина. Липчанина сбили на пешеходном переходе в районе улицы 3 Сентября. Его госпитализировали с травмами.

Около 9 часов утра на выезде из Желтых песков перевернулась легковушка. Судя по всему, водитель не справился с управлением. В аварии пострадала 76-летняя пассажирка. Ее доставили в больницу.

Спасатели напоминают, что несмотря на теплый ноябрь, ночью температура опускается ниже ноля. На дорогах образуется наледь, которая нередко становится причиной ДТП. Водителей призывают "переобуться", а также быть аккуратнее во время движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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