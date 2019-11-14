Под Липецком в ДТП с "Ладой" и внедорожником погиб человек
Ужасная авария произошла этим утром, 14 ноября, в Липецке. На окружной трассе столкнулись "Лада Калина" и внедорожник. От удара иномарка улетела в кювет. Отечественный автомобиль разбит - перед машины "всмятку", помято крыло со стороны пассажира, двери деформированы, стекла, в том числе и лобовое, выбиты.
Последствия аварии попали в объектив видеорегистратора. Зрелище жуткое. По словам очевидцев, есть погибший. Когда липчане проезжали мимо места происшествия, мужчина лежал возле "Калины". Его накрыли белым полотном.
В причинах ДТП предстоит разобраться автоинспекторам. Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".
Под Липецком в ДТП с "Ладой Калиной" и внедорожником погиб человек.Видео Сергей Колодин
ИСТОЧНИК KP.RU