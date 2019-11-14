СЕГОДНЯ 12:31 2019-11-14T12:32:37+03:00

Под Липецком в ДТП с "Ладой" и внедорожником погиб человек Фото: принтскрин видео.

Иномарка вылетела в кювет, а от "Лады" осталась груда металла [видео]

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Ужасная авария произошла этим утром, 14 ноября, в Липецке. На окружной трассе столкнулись "Лада Калина" и внедорожник. От удара иномарка улетела в кювет. Отечественный автомобиль разбит - перед машины "всмятку", помято крыло со стороны пассажира, двери деформированы, стекла, в том числе и лобовое, выбиты.

Последствия аварии попали в объектив видеорегистратора. Зрелище жуткое. По словам очевидцев, есть погибший. Когда липчане проезжали мимо места происшествия, мужчина лежал возле "Калины". Его накрыли белым полотном.

В причинах ДТП предстоит разобраться автоинспекторам. Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

Под Липецком в ДТП с "Ладой Калиной" и внедорожником погиб человек.Видео Сергей Колодин

ИСТОЧНИК KP.RU