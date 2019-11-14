2019-11-14T12:32:37+03:00
Происшествия

Под Липецком в ДТП с "Ладой" и внедорожником погиб человек

Иномарка вылетела в кювет, а от "Лады" осталась груда металла [видео]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Под Липецком в ДТП с "Ладой" и внедорожником погиб человекПод Липецком в ДТП с "Ладой" и внедорожником погиб человекФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

Ужасная авария произошла этим утром, 14 ноября, в Липецке. На окружной трассе столкнулись "Лада Калина" и внедорожник. От удара иномарка улетела в кювет. Отечественный автомобиль разбит - перед машины "всмятку", помято крыло со стороны пассажира, двери деформированы, стекла, в том числе и лобовое, выбиты.

Последствия аварии попали в объектив видеорегистратора. Зрелище жуткое. По словам очевидцев, есть погибший. Когда липчане проезжали мимо места происшествия, мужчина лежал возле "Калины". Его накрыли белым полотном.

В причинах ДТП предстоит разобраться автоинспекторам. Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

Под Липецком в ДТП с "Ладой Калиной" и внедорожником погиб человек.Видео Сергей Колодин

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывшего автоинспектора в Липецке приговорили к условному сроку за взятку
В Липецке на маршрут №8 выйдут дополнительные автобусы
Утром в Липецке на пешеходном переходе сбили 57-летнего мужчину
Пропавшего 14-летнего школьника из Усмани нашли под Воронежем
В Липецке ищут мужчину, развращавшего школьницу в лифте
В Липецке на чиновника мэрии напал предприниматель, киоск которого снесли
Под Липецком девушка украла у банкомата чужие 100000 рублей
В Липецке парень украл из магазина коньяк почти за 8000 рублей
Игорь Артамонов: «Бизнес должен работать на благо региона»
Под Липецком "десятка" вылетела в кювет: пострадала молодая девушка
Под Липецком 5 дней назад пропал 14-летний подросток
В четверг в Липецке до +8 градусов, туман и ветер
В 2020 году Липецк присоединится к Всероссийскому полумарафону
В четверг 10 улиц Липецка останутся без холодной воды
Игорь Артамонов: «АПК региона – пример внедрения инноваций»
Родители в Липецке возят детей не пристегнутыми, когда «ехать недалеко»
Липчанин получил 11 лет колонии за избитых трубой приятелей
Липчане решили, как украсить город к Новому году
Курьер из Тамбова украла для ребенка чужой велосипед в Липецке
В мэрии Липецка сокращают штат чиновников
За 9 месяцев в Липецкой области умерло почти на 5000 человек больше, чем родилось
Разбившего машины дрифтера на «БМВ» в Липецке поймали сотрудники ГИБДД
Под Липецком ищут 13-летнего школьника
Ночью в Липецке сгорел заброшенный двухэтажный дом
Липчан зовут на бесплатный детский фестиваль талантов