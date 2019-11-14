В Липецке на маршрут №8 выйдут дополнительные автобусы

СЕГОДНЯ 12:50 2019-11-14T13:00:48+03:00

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В расписание автобуса №8 "Микрорайон Университетский - Новое заводоуправление" вносятся изменения. На маршрут вводят дополнительные рейсы. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это делается, чтобы улучшить качество обслуживания населения.

Так, с 18 ноября по будням дополнительный автобус будет стартовать от остановки "Новое заводоуправление" в 6.50. А в 7.45 еще один рейс отправится от остановочного пункта "Микрорайон Университетский".

Напомним, что подробную информацию о расписании движения общественного транспорта в Липецке можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82. Также время отправления автобусов от конечных остановок размещено на официальных сайтах департамента www.deptrans48.r и МБУ «ЛГТК» по ссылке www.lt-systems.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU