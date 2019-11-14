2019-11-14T13:00:48+03:00
Общество

В Липецке на маршрут №8 выйдут дополнительные автобусы

Изменения начнут действовать с 18 ноября
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке на маршрут №8 выйдут дополнительные автобусыВ Липецке на маршрут №8 выйдут дополнительные автобусыФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В расписание автобуса №8 "Микрорайон Университетский - Новое заводоуправление" вносятся изменения. На маршрут вводят дополнительные рейсы. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это делается, чтобы улучшить качество обслуживания населения.

Так, с 18 ноября по будням дополнительный автобус будет стартовать от остановки "Новое заводоуправление" в 6.50. А в 7.45 еще один рейс отправится от остановочного пункта "Микрорайон Университетский".

Напомним, что подробную информацию о расписании движения общественного транспорта в Липецке можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82. Также время отправления автобусов от конечных остановок размещено на официальных сайтах департамента www.deptrans48.r и МБУ «ЛГТК» по ссылке www.lt-systems.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывшего автоинспектора в Липецке приговорили к условному сроку за взятку
Под Липецком в ДТП с "Ладой" и внедорожником погиб человек
Утром в Липецке на пешеходном переходе сбили 57-летнего мужчину
Пропавшего 14-летнего школьника из Усмани нашли под Воронежем
В Липецке ищут мужчину, развращавшего школьницу в лифте
В Липецке на чиновника мэрии напал предприниматель, киоск которого снесли
Под Липецком девушка украла у банкомата чужие 100000 рублей
В Липецке парень украл из магазина коньяк почти за 8000 рублей
Игорь Артамонов: «Бизнес должен работать на благо региона»
Под Липецком "десятка" вылетела в кювет: пострадала молодая девушка
Под Липецком 5 дней назад пропал 14-летний подросток
В четверг в Липецке до +8 градусов, туман и ветер
В 2020 году Липецк присоединится к Всероссийскому полумарафону
В четверг 10 улиц Липецка останутся без холодной воды
Игорь Артамонов: «АПК региона – пример внедрения инноваций»
Родители в Липецке возят детей не пристегнутыми, когда «ехать недалеко»
Липчанин получил 11 лет колонии за избитых трубой приятелей
Липчане решили, как украсить город к Новому году
Курьер из Тамбова украла для ребенка чужой велосипед в Липецке
В мэрии Липецка сокращают штат чиновников
За 9 месяцев в Липецкой области умерло почти на 5000 человек больше, чем родилось
Разбившего машины дрифтера на «БМВ» в Липецке поймали сотрудники ГИБДД
Под Липецком ищут 13-летнего школьника
Ночью в Липецке сгорел заброшенный двухэтажный дом
Липчан зовут на бесплатный детский фестиваль талантов