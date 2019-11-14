Липчанин спрятал машину и заявил об угоне ради страховки

СЕГОДНЯ 14:21 2019-11-14T14:34:33+03:00

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В Липецкой области попался на нелепой афере владелец новенького «Датсуна». 25-летний парень из Усмани купил иномарку в салоне, оформил КАСКО и решил «отбить» стоимость машины. Для этого он арендовал гараж, спрятал туда машину и заявил в полицию об угоне. Липчанин рассчитывал, что таким путем ему вернут полную цену авто по страховке. Что делать со спрятанной иномаркой, которая будет числиться в угоне, очевидно, не подумал.

В полиции оперативно раскрыли обман и завели уголовное дело, только не об угоне, а по факту заведомо ложного доноса – часть 1 статьи 306 УК. Запутавшийся в показаниях начинающий комбинатор быстро во всем сознался и искренне раскаялся.

Парню грозило до двух лет тюрьмы. Но, как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, суд учел отсутствие криминального прошлого и чистосердечное признание. В итоге горе-доносчика приговорили к штрафу в 10 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU