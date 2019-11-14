2019-11-14T14:34:33+03:00
Происшествия

Липчанин спрятал машину и заявил об угоне ради страховки

Начинающего комбинатора приговорили к штрафу
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Доносчик отделался штрафомДоносчик отделался штрафомФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецкой области попался на нелепой афере владелец новенького «Датсуна». 25-летний парень из Усмани купил иномарку в салоне, оформил КАСКО и решил «отбить» стоимость машины. Для этого он арендовал гараж, спрятал туда машину и заявил в полицию об угоне. Липчанин рассчитывал, что таким путем ему вернут полную цену авто по страховке. Что делать со спрятанной иномаркой, которая будет числиться в угоне, очевидно, не подумал.

В полиции оперативно раскрыли обман и завели уголовное дело, только не об угоне, а по факту заведомо ложного доноса – часть 1 статьи 306 УК. Запутавшийся в показаниях начинающий комбинатор быстро во всем сознался и искренне раскаялся.

Парню грозило до двух лет тюрьмы. Но, как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, суд учел отсутствие криминального прошлого и чистосердечное признание. В итоге горе-доносчика приговорили к штрафу в 10 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24