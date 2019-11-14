Под Липецком педофил демонстрировал гениталии детям на улице

СЕГОДНЯ 18:02 2019-11-14T18:02:51+03:00

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В Липецкой области будут судить очередного извращенца, который напал на детей. 44-летний житель поселка Газопровод Елецкого обвиняется по двум статьям: иные действия сексуально характера и развратные действия, все в отношении малолетних – 132 и 135 УК.

Все случилось еще 10 июня днем. По данным следствия, пьяный мужчина пытался совратить двоих детей 6 и 12 лет прямо на улице у подъезда. Как пояснили «КП-Липецк» в пресс-службе областного СКР, преступление выражалось в демонстрации половых органов и призывах к действиям сексуального характера, что причинило детям нравственные страдания.

Происходящее увидела соседка, которая и заявила в правоохранительные органы. Мужчина ни в чем не сознался и отказался давать показания. На время следствия, он был под стражей. Сейчас дело передали в суд. В СК отметили, что любое преступление против половой неприкосновенности детей относится к тяжким и особо тяжким, и карается до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU