2019-11-14T18:56:01+03:00
Общество

В Липецке зажгут 150 свечей в память о жертвах ДТП

Траурная акция пройдет в воскресенье на площади Петра Великого
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке почтят память жертв ДТПВ Липецке почтят память жертв ДТПФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке пройдет траурная акция, посвященная Всемирному дню памяти жертв ДТП. Памятное мероприятие организуют сотрудники ГИБДД, волонтеры и активисты группы «Жизнь важнее скорости».

Участники акции соберутся в воскресенье, 17 ноября, на площади Петра Великого у городского дворца молодежи «Октябрь». Там зажгут 150 свечей по количеству погибших в авариях в этом году на дорогах Липецкой области. Также на площади выставят 150 знаков аварийной остановки с именами жертв ДТП.

Траурная акция начнется в 11.00 с минуты молчания. Прийти и почтить память жертв ДТП могут все желающие. По данным ГИБДД, всего в этом году в регионе произошло 1359 аварий с погибшими и пострадавшими, травмы получили 1707 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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