В Липецке родители выступили против слияния школ из-за детей с ОВЗ

СЕГОДНЯ 19:56 2019-11-14T19:57:49+03:00

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В этот четверг, 14 ноября, в Липецком горсовете обсудили планы мэрии по реорганизации школ №15 и 32. Напомним, что объединять школы и детские сады в начали еще весной. Но со слиянием последних двух возникла проблема – недостроенная школа в районе Манежа. Туда должны были перевести часть учеников из 15-й школы. Но теперь новую школу сдадут не раньше следующего года, поэтому объединение планируется только летом 2020 года.

А пока, по данным департамента образования, школа №32 загружена на 287% – в три раза, при этом в ней еще учат детей с ограниченными возможностями. 15-я школа заполнена на 96.5%, но после перехода детей в новое здание освободится почти половина классов. В эти пустующие классы и хотят перевести детей. А если классы не заполнят, финансирование сразу снизится, так как школам выделяют деньги по количеству учеников.

Родители учеников 32-й школы идею одобрили, а вот в 15-й восприняли негативно. По их мнению, с новыми учениками упадет уровень образования, поскольку педагогов на всех не хватит. Также были вопросы по поводу детей с ОВЗ. Представители департамента заверили, что проблем не будет, а особенных детей будут учить отдельные педагоги.

На что депутаты предложили построить новую школу для детей с ограниченными возможностями.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, в любом случае окончательное решение примет специальная комиссия после обсуждения с родителями.

ИСТОЧНИК KP.RU