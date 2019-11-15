2019-11-15T09:48:44+03:00
Происшествия

За одно утро в Липецкой области вылетели в кювет и перевернулась три автомобиля

За сутки в регионе а девяти ДТП пострадали 10 человек и один погиб
Лия МУРАДЬЯН
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Женщин на "Патриоте" перевернулась в Елецком районеЖенщин на "Патриоте" перевернулась в Елецком районеФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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За одно утро 14 ноября в Липецкой области вылетели в кювет три автомобиля . Первая такая авария произошла в 9 утра в Хлевенском районе. Там на трассе Хлевно-Тербуны не справился с управлением 71-летний водитель «шестерки». Машина съехала с дороги и перевернулась. В аварии пострадали две пассажирки – 4-летняя девочка и 69-летняя бабушка, обеих увезли в больницу.

В том же районе тоже утром аналогично слетела в кювет и перевернулась «Лада-Ларгус» в 54-летним водителем. В ДТП пострадала 47-летняя пассажирка.

Еще одно похожее ДТП случилось в то же утро, в 9.00,в Елецком районе. На пересечении трасс Елец – Каменское – Хитрово-Воронец и Елец – Долгоруково – Тербуны не справилась с управлением 36-летняя женщина за рулем «УАЗа-Патриота». Машина перевернулась, даму увезли в больницу.

Смертельная авария произошла около 7.30 утра на трассе «Обход Липецка», где столкнулись «Лада-Калина» и «Джили». В ДТП погиб 36-летний водитель «Калины».

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД области, предварительной причиной всех этих ДТП стало несоответствие скорости условиям на дороге – это одна из распространенных причин аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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