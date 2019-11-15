Под Липецком парень украл две крышки люков и корову из Веселой деревни

СЕГОДНЯ 10:34 2019-11-15T10:34:27+03:00

Буренка пропала еще летом, а люки - в октябре

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Необычного воришку задержали сотрудники полиции в Долгоруковском районе Липецкой области. Там 29 октября октябре пропали две увесистые металлические крышки водопроводных люков.

Тогда возбудили уголовное дело и спустя две недели сотрудники полиции вышли на след воришки. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, по подозрению в преступлении задержали 22-летнего безработного жителя того же района.

В ходе расследования кражи люков, полицейские неожиданно раскрыли еще одно давнее преступление, которое оставалось не раскрытым полгода. Как оказалось, металлоломщик не гнушался и кражей скота. Именно этот парень в июне 2019 года украл корову у 69-летней пенсионерки. Животное пропало, когда паслось на лугу у дома в деревне Весела

ИСТОЧНИК KP.RU