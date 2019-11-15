2019-11-15T11:13:33+03:00
Общество

IV Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» 2019 пройдет в Липецкой области

Открытие состоится в ЛГТУ 18 ноября в 18:00 час
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Чемпионат будет проходить в Липецкой области с 18 по 29 ноября 2019 года. Свыше 250 студентов профессиональных образовательных организаций и 90 юниоров Липецкой, Воронежской, Московской, Курганской, Ростовской, Кемеровской областей, Республика Коми будут соревноваться по 49 компетенциям. Компетенции: инженерный дизайн CAD, графический дизайн, предпринимательство, малярные и декоративные работы, сухое строительство и штукатурные работы, прототипирование, мобильная робототехника, веб-дизайн и разработка, сварочные технологии, ремонт и обслуживание легковых автомобилей а также преподавание в младших классах – представлены в возрастном цензе моложе 16 лет. В рамках чемпионата пройдет II Региональный чемпионат «Навыки мудрых 50+» по шести компетенциям: сварочные технологии, малярные и декоративные работы, технологии моды, парикмахерское искусство, преподавание в младших классах, дошкольное воспитание. Оценивать работу участников конкурсных состязаний будут более 500 экспертов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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