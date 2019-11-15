Рецидивистка обокрала магазин одежды в Липецке

СЕГОДНЯ 12:18 2019-11-15T12:18:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке рецидивистка обокрала магазин одежды. Все случилось в одном из бутиков в Советском округе Липецка в конце октября. Заявление в полицию подали сотрудники магазина, который рассказали, что из торгового зала пропали несколько комплектов одежды.

В ходе проверки выяснилось, что в магазине работали камеры наблюдения, на которые попалась воровка. Камеры записали, как дама, стараясь не вызывать подозрение, прохаживается между рядами одежды и, улучив момент, незаметно складывает в сумку несколько комплектов одежды.

После кражи, женщина также спокойно вышла из магазина, так и не заметив камеры наблюдения. Всего она украла товар на 2800 рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, подозреваемой оказалась 30-летняя жительница города. Выяснилось, что за плечами у липчанки уже несколько судимостей, что непременно учтет суд. Теперь по 158 статье УК ей грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU