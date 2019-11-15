Босния выдала России мужчину, который изнасиловал липчанку 10 лет назад

СЕГОДНЯ 12:46 2019-11-15T12:46:27+03:00

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Босния и Герцеговина согласилась выдать России гражданина Мурата Полата, который обвиняется в изнасиловании в Липецке.

Мужчину обвиняют по части 2 статьи 131 УК – изнасилование, соединенное с угрозой убийством. Преступление произошло 10 лет назад, в сентябре 2009 года. По версии следствия, Мурат Полат пригрозил убийством и изнасиловал женщину в Липецке. Насильник успел сбежать. Сначала его объявили в федеральный розыск, а затем – в международный.

И только в июле этого года Полата задержали на территории Боснии и Герцеговины. После чего Генпрокуратура направила запрос в Боснию о выдаче мужчины, в октябре запрос удовлетворили.

Как сообщает Генпрокуратура, Мурата Полата экстрадируют в Москву в сопровождении конвоя в эту пятницу, 15 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU